السبت 25-05-2024
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السبت، 25-05-2024 06:12 ص

وفيات السبت 25 /5 / 2024

انا لله


 مشهور محمد فارس ناصر الدين 
 محمد علي حسن وشاح 
 نعمه عبد القادر العقدة اضافة اعلان

 منى احمد الحاج محمود مصطفى 
 خميس ابراهيم محمود خصوان
 زهير نعيم عبد المنعم السلايمه 
حلمي سليم عبدالله 
سليمان محمد مجلي الحنيطي 


 زكيه مليحان الردايده 
 فرحان خالد المذهان
احمد محمد علي سرور 
 محمد عواد صالح الحر العبادي 
 رانيا مسلم الحامد
 ربيحه ابراهيم شحاده 


 اديب خليل عفانة 
 حسن خليل محمد الحاج 
 صبحي عبدالفتاح عبدالله ابو قياص 
 عبدالرزاق عبدالحليم محمد النسور 
عبيدالله علي المرعي الزعبي


 نصار محمد ابراهيم النجار 
 باسم إبراهيم الدعامسه الديرباني 
 صدقي محمد احمد عبيد ابو عواد  
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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