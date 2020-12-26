السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 26/12/2020

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السبت، 26-12-2020 09:56 ص

وفيات السبت 26/12/2020

وفيات


شفيق محمود عبد الأشقر

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اميرة توفيق موسى لمبز


بطرس إبراهيم سعيد المساعده

هاني ابراهيم نصار فاخوري

فؤاد احمد ابو ارشيد

شاكر عبدالحميد مفلح ابو الغنم

نواف فيصل البطاينة

 

إنصاف بدوي حمزة عباس


هشام تيسير رشيد القريوتي

ميخائيل حنا انيس منصور

عبدالحميد موسى الطويل

ابراهيم محمد مصطفى النداف

ابراهيم محمد الملاح

عبدالرحيم احمد يوسف الساريسي

محمد ابراهيم يوسف مسعود

منى عبدالغني مهاوش العبداللات

حسن نجيب عباس لحلوح

 

بركات عواد سلمي العموش


محمد خميس العبســي

نزيه محمد صادق زكــريا

بسام فاروق الباش

احمد حسن الأعمر العمــاوي

حسنية عبدالرحمن المومنــي

صبرية محمد جبر الفقهــاء

موسى علي عبدالله ابوزيتون

علي خضر علي ابو حسنة

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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