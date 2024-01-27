وفيات السبت 27/ 1/ 2024

زياد عبدالله سلامة الزريقات
أحمد عبدالحكيم احمد البدو
ناصر فايز سالم ابو الغنم
محمد مهند محمد تركي
حليمة يوسف الوريكات
ممدوح محمد ابو جنيب الفايز
نضال بسام حمدان ابو سنينة
فواز توفيق حسين الحجاج
محمد عبد العزيز ابراهيم حماد
عبد الحميد عواد سالم الحليق
محمد عبدالعزيز الراعي
احمد طه مطاوع
عبدالله محمد العباسي
يوسف عبدالرحمن ابراهيم المحيسن
مريم ابراهيم عيوش
منصور عبدالعزيز سليمان ارياش
محمد عمر صباح
عائشه عبد القادر حسونة
شاهه عبدالله العميان
سلمى زيد الدحلة
خالد جميل حسان الشرع
خضر جاد خضر مسلم
انا لله وانا اليه راجعون