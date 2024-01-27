السبت 27-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 27-01-2024 06:06 ص

وفيات السبت 27/ 1/ 2024

انا لله


زياد عبدالله سلامة الزريقات
أحمد عبدالحكيم احمد البدو
ناصر فايز سالم ابو الغنم
محمد مهند محمد تركي

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حليمة يوسف الوريكات
ممدوح محمد ابو جنيب الفايز
نضال بسام حمدان ابو سنينة
فواز توفيق حسين الحجاج


محمد عبد العزيز ابراهيم حماد
عبد الحميد عواد سالم الحليق
محمد عبدالعزيز الراعي


احمد طه مطاوع
عبدالله محمد العباسي
يوسف عبدالرحمن ابراهيم المحيسن
مريم ابراهيم عيوش


منصور عبدالعزيز سليمان ارياش
محمد عمر صباح
عائشه عبد القادر حسونة
شاهه عبدالله العميان


سلمى زيد الدحلة
خالد جميل حسان الشرع
خضر جاد خضر مسلم


انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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