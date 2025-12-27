السبت 2025-12-27 10:23 ص

وفيات السبت 27-12- 2025

السبت، 27-12-2025 08:48 ص
الوكيل الإخباري-    وفيات اليوم السبت 27-12-2025 ، وإنا لله وإنا إليه لراجعون:اضافة اعلان


الحاجة فوزيه عبدالرحمن أبو سليم
جعفر صقر جريس الحمارنة
الطفل عاطف احمد البنداري
محمد علي أحمد أبو حسان
الشاب فادي أحمد عايش الزعبي
والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات الحاج علي
المحافظ السابق فايز الرحامنة

رحمهم الله جميعًا، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


