وفيات السبت 27-12- 2025

الحاجة فوزيه عبدالرحمن أبو سليم
جعفر صقر جريس الحمارنة
الطفل عاطف احمد البنداري
محمد علي أحمد أبو حسان
الشاب فادي أحمد عايش الزعبي
والد الزميل الصحفي وجدي النعيمات الحاج علي
المحافظ السابق فايز الرحامنة
رحمهم الله جميعًا، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
