السبت 27-02-2021
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إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

السبت، 27-02-2021 10:14 ص

وفيات السبت 27/2/2021

وفيات


حمــدان عبدالله ابوحميد

 

عاشق محمد الرواد

هاديــة موسى حمزوق

سعدى موسى عايد خليفــات

حمزة محمد المحاديـــن

ماري يوسف خليل بطارســه

عوض نواف المساعدة

وليد احمد هاجس الخوالده

سميح أحمد سعيد علان

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محمد مفضي عبدالرحمن السعايــده


محمد هويمل حرب المسيعدييـــن

سليمان محمد قازان

محمود صبحي علما

صلاح حسن سعيد عقل

حسام علي سالم العطار

محمد عمر عبدالقادر المختار

زهير مرشد شبانه

 

خلف عبدالقادر سليمان المومني


ابراهيم مصطفى عوض الخشاشنه

ياسين محمد يوسف نصر

عائشة محمود سلمان الخواجــا

معاوية اسماعيل علي البطاينــة

أحمد فليح الشعــار

يوسف ذياب محمود دغلس

سمير ذياب قطمه

وفيق عامر العامر

ابراهيم محمد النبــراوي

ماهر صلاح الحميــدي

 

صــلاح عبدالسلام عيســى


عبدالرحيم مصطفى المغربي

عبدالقادر يوسف الجبالي

رمزي حسين فريحـات

 

"إنا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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