وفيات السبت 27/2/2021

حمــدان عبدالله ابوحميد
عاشق محمد الرواد
هاديــة موسى حمزوق
سعدى موسى عايد خليفــات
حمزة محمد المحاديـــن
ماري يوسف خليل بطارســه
عوض نواف المساعدة
وليد احمد هاجس الخوالده
سميح أحمد سعيد علان
محمد مفضي عبدالرحمن السعايــده
محمد هويمل حرب المسيعدييـــن
سليمان محمد قازان
محمود صبحي علما
صلاح حسن سعيد عقل
حسام علي سالم العطار
محمد عمر عبدالقادر المختار
زهير مرشد شبانه
خلف عبدالقادر سليمان المومني
ابراهيم مصطفى عوض الخشاشنه
ياسين محمد يوسف نصر
عائشة محمود سلمان الخواجــا
معاوية اسماعيل علي البطاينــة
أحمد فليح الشعــار
يوسف ذياب محمود دغلس
سمير ذياب قطمه
وفيق عامر العامر
ابراهيم محمد النبــراوي
ماهر صلاح الحميــدي
صــلاح عبدالسلام عيســى
عبدالرحيم مصطفى المغربي
عبدالقادر يوسف الجبالي
رمزي حسين فريحـات
"إنا لله وإنّا إليه راجعون"