السبت 27-03-2021
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وفيات السبت 27/3/2021

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السبت، 27-03-2021 10:35 ص

وفيات السبت 27/3/2021

وفيات


ابراهيم محمود المحسن العموش

 

عوض سليمان الخرشة

 

منذر سعدالدين الزميلي

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محمود حسين محمود الوادي

مريم علي العليمي

عواد الناجي الحياري

لطيفه عوض ابومخلب

عبيدالله علي عبدالرحمن الخريسات

 

ليلى عبد لافي عابدي


خديجة عبدالقادر المغربي

جلال حسن سرور الشبلي

صبحي سليمان أبوشريحة

معيان ادليمان ذياب الخلف

عبدالشافي عبدالرزاق عودة الحياري

عزيزة أحمد سلمان أبوحمرة

محمد شريف مصطفى استيتي

فلاح فالح ابوعامود البشابشة


تسنيم سليمان عبد العوامله

خالد خليل محمد ابوالحاج

نوال إبراهيم محمد الخليفات

يوسف سعيد الخطيب

شفيق محمود احمد عوده الديراباني

إبراهيم مصطفى إسماعيل الأعرج

عبدالقادر مفلح يونس

خليل محمد محمود النجار

 

صفية شامخ انيس الهندي

 

ثقلة محمد محمود جالولي

خليفــة سليمان العمــري

 

احمد عبدالله العواســا


سوزان سعدي ناصرالدين

جهاد صبري سرحان

محمد اسماعيل محمد الحسني


علي فريوان العجالين

كامل عبدالنبي ابوخمسة

نعامه ابراهيم الشوحـة

محمد احميد ثعلبـــي

ماجده ابراهيم صالح الشبـــول

سحر عيد يوسف البــدوي

محمود على سلامه معابره

حسام خليل سمور الحجاج


ابراهيم حسين سمور الرواشده

فتحي مصطفى خندقــجي

ماهر فيصل ياسين عــواد

زهيــر حسين فارع العـلاك

 

ناجح حسني الخليــل

 

زكي علي رحال

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"

 


 




 

 


 

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