السبت 27-04-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغزة

وفيات السبت 27/ 4/ 2024

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السبت، 27-04-2024 07:34 ص

وفيات السبت 27/ 4/ 2024

انا لله


هالة سلمان فارس النابلسي 
 لينا مرقص حنا السرياني ( أسمري ) 
 حنا جادالله الياس قنقر 
 اعتدال موسى عطية ابو زيد 

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 خالد ابراهيم فريج 
 لانا عماد البري 
 سميرة إبراهيم أبو خطاب


 نزيه محمد عبد الرحمن قنديل
 انيسه محمد حسان 
 ياسر أحمد حسين شتات 
 سعدي صابر عبدالمهدي الفروخ 
 اسامه عمر سليم الجبعي 
 صالح حسين صالح مطير 


 توفيق عبدالرحمن العساف 
 مؤمن مأمون البارودي 
 محمد أمين إسماعيل إسحانوق حاكرون 


 الروح متعب فلاح سطعان الخريشا 
 موسى محمد موسى الشرايعة 
 احمد عمر العزي 
 عاطف عبد مقبل الدعجة 


 اسماعيل محمد عيسى خريس 
 مخلد إبراهيم ظاهر الدويري
انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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