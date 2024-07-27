وفيات السبت 27-7-2024

صفيه جميل صالح أبو دبسه
ابراهيم محمد المسعود الخريسات
هنا عبود النافع السواعير العجارمة
سليمان علي أحمد عياش
سلامة فلاح الباير الحديد
إنا لله وإنا إليه راجعون
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