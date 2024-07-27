 
السبت 2024-07-27 09:52 ص
 
 

وفيات السبت 27-7-2024

البقاء لله
البقاء لله
السبت، 27-07-2024 08:46 ص

 

 رائف فارس ابو حسن


صفيه جميل صالح أبو دبسه


ابراهيم محمد المسعود الخريسات


هنا عبود النافع السواعير العجارمة


سليمان علي أحمد عياش


سلامة فلاح الباير الحديد

 

إنا لله وإنا إليه راجعون

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