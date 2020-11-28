السبت 28-11-2020
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المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهزاً قريبا

أسعار الذهب السبت 28/11/2020

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

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بدء رحلة علاج فتى الزرقاء صالح

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السبت، 28-11-2020 09:33 ص

وفيات السبت 28/11/2020

وفيات


الفريق نصوح محــي الدين

أسامة محمد صالح الصمادي

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حسن سلامة ابوجــدوع


سمير حنا ابراهيم صـــويص

 

سارة صالح الحتـــة

منتهى هلال شتيوي حداد

محمد فواز عبدالعزيز القدومي

سمير شفيق عودة الديراباني

نايف حسين ابو عاصي

مسلم محمد الزبون

عوض جمعة ابوفارس

محمد كمال احمد شنك

موسى حسين محمود دعسان

 

فاطمة عبدالرحمن ابراهيم شعبان


صلاح محمود التعمري

محمد عبد الكريم ابو ثابت الترابين

ظاهر محمد العبد

- عماد محمد الزهراوي

اسماعيل محمود خالد صافي

عامر سالم علي القضاة

عبدالرحمن عودة الغمار الحنيطي

فاروق عبدالغني الزبيدي

حسن عبدالمجيد النجار

 

كامل درباس محمد العبداللات


محمود صالح ابراهيم عواد

فرج محمد علي ناصر الدين

عبدالهادي سليمان المرعي العجارمة

نعيمة يوسف عثمان الدعامسة


فايز حمدان فايز البكيرات

فاطمة عبدالرحمن ابراهيم شعبان

 

يعقوب نايف عبدالله الازرعــي


محـــمد علي محمد قنيــص

محمد راشد مسلم العليمات

منال ابراهيم ابوديــة

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "

 




 

 


 

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