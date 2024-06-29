وفيات السبت 29/ 6/ 2024

أحمد مصطفى بحبوح
محمود فهد البكري
رزق عيسى محمد خليل قدوم
ابراهيم حسين إبراهيم أبو عرقوب
إكمال علي أحمد جموخةاضافة اعلان
إنتصار علي حسين نصار
فاروق ميخائيل موسى يعقوب
ديريك هوارد لدجر
رولا حنا جميل عنتري
محمود محمد عبدالهادي العبيد
سعدي نمر صبح
اعتدال عبد الرزاق محمود الحوراني
نورالدين عزمي عيد الشيخ ذيب
إبتسام احمد الدميسي
نعمه إبراهيم عطيه عياش
سامي قاسم محمد ابو سته
ريان بلال عبيد الشيش
محمود محمد عايش قنديل
جميلة عوض الله محمد البسيوني
فردوس محمد علي الكردي
صادوق النمري
صالح حماد ابو عريضه
سعيد محمد سالم أبو محفوظ
أحمد عبد الحميد جبريل الياسوري
انا لله و انا اليه راجعون