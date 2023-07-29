وفيات السبت 29-7-2023

عبدالكريم محمد حماد الدعامسة
عبدالحليم محمد صالح الخلايلة
سامي محمد عواد المناصير
رضوان خليل غرايبة
هيفاء عبدالحافظ النصر
كاميليا كمال صالح الناصر
فايز مصطفى الشبيطي
فريال احمد حمدان
سلطان محمود هزاع الذيب
مها جورج داود ابو جضم
جمعه محمد علي ابورياش
محمد سبتي طاهر ابو السعود الخواجا
اكرم عوض محمد مؤمنة
سمية حمد الله حجاوي
فريال رزق المنشاوي
جواد علي الشعيبي
سعيد فهد اليعقوب العواملة
نجاح خضر خطاب
مراد جلال الخرابشه
محمد شامخ عبدربه الحمود
عائشة حسن الزغبي
أسماء صلاح شمس الدين أرخاغا
انا لله و انا اليه راجعون