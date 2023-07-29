السبت 29-07-2023
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وفيات السبت 29-7-2023

تحطم مروحية عسكرية أسترالية وفقدان 4 أشخاص

السبت، 29-07-2023 06:41 ص

وفيات السبت 29-7-2023

انا لله


عبدالكريم محمد حماد الدعامسة
عبدالحليم محمد صالح الخلايلة
سامي محمد عواد المناصير


رضوان خليل غرايبة
هيفاء عبدالحافظ النصر
كاميليا كمال صالح الناصر

اضافة اعلان


فايز مصطفى الشبيطي
فريال احمد حمدان
سلطان محمود هزاع الذيب


مها جورج داود ابو جضم
جمعه محمد علي ابورياش
محمد سبتي طاهر ابو السعود الخواجا


اكرم عوض محمد مؤمنة
سمية حمد الله حجاوي
فريال رزق المنشاوي


جواد علي الشعيبي
سعيد فهد اليعقوب العواملة
نجاح خضر خطاب


مراد جلال الخرابشه
محمد شامخ عبدربه الحمود
عائشة حسن الزغبي


أسماء صلاح شمس الدين أرخاغا

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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