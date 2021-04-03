السبت 03-04-2021
الوكيل الاخباري
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هكذا سبّب خطأ القبطان مأزق سفينة السويس

وفيات السبت 3/4/2021

الضمان الاجتماعي لـ الوكيل : الاصابة بكورونا لموظفين تعتبر اصابة عمل

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الخصاونة بصحة جيدة

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ارتفاع أسعار الذهب 40 قرشا محليا

الصحة : نتابع مرضى التوحد باهتمام كبير

أسعار الذهب السبت 3/4/2021

الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر المبارك

السبت، 03-04-2021 11:00 ص

وفيات السبت 3/4/2021

وفيات


عواد نويران الفاعــوري

فضية محمود العبيـــدالله

احمد مفلح العبدالرزاق

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ذياب عبدالله الشوابكة


سفيان سليمان محمد الغرايبة

ابراهيم لطفي حسان شقير

فتحية سعيد علي عبدالعال

نوال سالم القريني

كمال عبدربه سلامة المجالي

عبدالحميد أبوعمر الأعـرج

علي هواش الهزايمة

 

قاسم عبدالله السيوف


خوله خليل الطهراوي

محمد خليل عدوي

أحمد محمد خليل الحسامي

محمد سمور عبيد مصلح

سهيل عوض مرجي

نواف تركي الحجي

 

ميلاده جريس ابراهيم الحجازيــن


أحمد صالح الحاجبي

فيصل محمود العوضات

إنشراح مصطفى وهدان

ليث رضا أمين الجعافره

نهار عنبر المناعسة

أحمد مصطفى خلف المومني

عامر محمود منديل العتوم

مريم احمد الحايك

ماجد حسين مشعل

نشات محمد المبيــــض

طارق موسى احمد عوض

 

صبري عبدالقادر البرقاوي


سائد أحمد أبوصبيـــح

عدنان محمد حسن البرعـــاوي

حفيظة عواد حسن العليمــات

نعمان عوض الجبالي

سعيد أحمد محمد مشه

مراد محمد خليل شلش

سعيد محمود حردان

عاهد عيسى الرشدان

فوزي فايز رشيد قنـــديل

صدقي إبراهيم حمـــدان

نايل محمد سلامه القرالــة

خالد مصطفى عبدالقادر بني ياسين

فيصل حسن كريم الخوالدة

سليمان أحمد خميس ابويحيـــى

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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