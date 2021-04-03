وفيات السبت 3/4/2021

عواد نويران الفاعــوري



فضية محمود العبيـــدالله



احمد مفلح العبدالرزاق

اضافة اعلان



ذياب عبدالله الشوابكة



سفيان سليمان محمد الغرايبة



ابراهيم لطفي حسان شقير



فتحية سعيد علي عبدالعال



نوال سالم القريني



كمال عبدربه سلامة المجالي



عبدالحميد أبوعمر الأعـرج



علي هواش الهزايمة

قاسم عبدالله السيوف



خوله خليل الطهراوي



محمد خليل عدوي



أحمد محمد خليل الحسامي



محمد سمور عبيد مصلح



سهيل عوض مرجي



نواف تركي الحجي

ميلاده جريس ابراهيم الحجازيــن



أحمد صالح الحاجبي



فيصل محمود العوضات



إنشراح مصطفى وهدان



ليث رضا أمين الجعافره



نهار عنبر المناعسة



أحمد مصطفى خلف المومني



عامر محمود منديل العتوم



مريم احمد الحايك



ماجد حسين مشعل



نشات محمد المبيــــض



طارق موسى احمد عوض

صبري عبدالقادر البرقاوي



سائد أحمد أبوصبيـــح



عدنان محمد حسن البرعـــاوي



حفيظة عواد حسن العليمــات



نعمان عوض الجبالي



سعيد أحمد محمد مشه



مراد محمد خليل شلش



سعيد محمود حردان



عاهد عيسى الرشدان



فوزي فايز رشيد قنـــديل



صدقي إبراهيم حمـــدان



نايل محمد سلامه القرالــة



خالد مصطفى عبدالقادر بني ياسين



فيصل حسن كريم الخوالدة



سليمان أحمد خميس ابويحيـــى

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



