السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

وفيات السبت 30/ 12/ 2023

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية في المملكة خلال الأسبوع

استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات

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استشهاد صحفي وعدد من أفراد عائلته في غارة إسرائيلية بمخيم النصيرات

السبت، 30-12-2023 06:55 ص

وفيات السبت 30/ 12/ 2023

انا لله



الشيخ هاشم معيش العقرباوي
أحمد ماجد محمد مساعدة
سهام مسعود خالد سكجها


الاجة منيرة سليم الخزعلي
عبدالفتاح عبدالرحيم الخطيب

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ختمة شراري ابراهيم الرواشدة
إحسان عربي الخيمي الشرقطلي
هيثم عمر ابو هرة
برهان فؤاد شحادة


فوزية محمد إبراهيم حمو
جهاد خالد الصغير
علي عبدالقادر مصطفى طريح
اسماعيل يوسف محمود سليم


سليمان احمد محمد بندق
فايز أيوب نايف ابو خليفة
منيرة سليم خزعل النعيمي
هاشم معيش العقرباوي


خالد مصطفى ابو سعده
حلمية راتب الحسنات
فاطمه عيسى جبريل المناصرة
نسرين جهاد حداد


هلالة عبد المهدي القاضي
ماري عازر يعقوب اللوح


انا لله وانا اليه راجعون


 




 

 


 

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