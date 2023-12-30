وفيات السبت 30/ 12/ 2023

الشيخ هاشم معيش العقرباوي
أحمد ماجد محمد مساعدة
سهام مسعود خالد سكجها
الاجة منيرة سليم الخزعلي
عبدالفتاح عبدالرحيم الخطيب
ختمة شراري ابراهيم الرواشدة
إحسان عربي الخيمي الشرقطلي
هيثم عمر ابو هرة
برهان فؤاد شحادة
فوزية محمد إبراهيم حمو
جهاد خالد الصغير
علي عبدالقادر مصطفى طريح
اسماعيل يوسف محمود سليم
سليمان احمد محمد بندق
فايز أيوب نايف ابو خليفة
منيرة سليم خزعل النعيمي
هاشم معيش العقرباوي
خالد مصطفى ابو سعده
حلمية راتب الحسنات
فاطمه عيسى جبريل المناصرة
نسرين جهاد حداد
هلالة عبد المهدي القاضي
ماري عازر يعقوب اللوح
انا لله وانا اليه راجعون