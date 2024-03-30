السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 30-03-2024 09:06 ص

وفيات السبت 30/ 3/ 2024

انا لله


 محمد جهاد شاهين الخطيب التميمي 
 حسين محمد الموسى 
 ذيب محمد الحاج ذيب العنبتاوي اضافة اعلان

 ماهر ماجد توفيق ايوب
 منيرة الياس سمعان خشرم 


 عبير حسني علي الاخرس 
 احمد حاتم احمد البلعاوي 
 لؤي محمود يوسف ابو محمود 
 هاديه احمد محمد الرجوب 
 محمد فايز علي نمر 




 عبدالله سعد عبدالقادر المناصير
 رضوان محمود سليمان المناصرة 
 معيوفة نجيب ناصر النصيرات 
 رشا فيصل ابوجعفر 
 انور عيسى أبومياله 


 سمير محمد حسن فقيه
 يوسف عبدالرحمن الثلجي 
 احمد محمد ابو اصبع 
 محمد حلمي محمد الظاهر 
 علي خضر البلشي 
 حنان ربحي ابو جراد 




 أنس عيسى ابراهيم المصري 
 محمد انور سمرين 
 امنة احمد خنفر 
 محمد صالح احمد الزومط
 جهاد عوض عبد القادر الخواجا 


انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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