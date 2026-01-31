السبت 2026-01-31 12:12 م

وفيات السبت 31-1-2026

وفيات السبت 31-1-2026
وفيات السبت 31-1-2026
 
السبت، 31-01-2026 09:19 ص
الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت .. 31 / 1 / 2026 :اضافة اعلان


علي سليمان حسين الرشيدي
يسرى شكري شاكر النوباني
جميل محمد السلمان الأيوب الياصجين
عبدالحميد موسى الجماعين الرفايعه
كريمة قبلان مقبل الخرابشة
محمود عبدالله المطلق الحديدي
المهندس مأمون إبراهيم النحلة الحياصات
حنين تيسير العبادي

دلة سفهان العميان
سارة سليم الرواحنة
سمر سلامة مهاوش الدعجة
صادق محمد أحمد الناطور
صفا محمود محمد العزة
ليلى محمود الأسمر
محمد عبدالرحمن علي عابد

إنا لله وإنا إليه راجعون .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

أخبار محلية بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

عربي ودولي بقيمة 6.5 مليار دولار.. واشنطن توافق على بيع طائرات أباتشي ومركبات لإسرائيل

"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

أخبار محلية "الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة

نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

منوعات نصائح وإرشادات مهمة عليك مراعاتها خلال فصل الشتاء

الجيش الصيني في حالة استنفار

عربي ودولي الجيش الصيني في حالة استنفار

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

عربي ودولي رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عفوًا عامًا وإغلاق سجن "سيّئ الصيت"

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة

أسواق ومال بدء "شلل مالي" في الولايات المتحدة



 






الأكثر مشاهدة