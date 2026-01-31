وفيات السبت 31-1-2026

09:19 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762797 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت .. 31 / 1 / 2026 : اضافة اعلان





علي سليمان حسين الرشيدي

يسرى شكري شاكر النوباني

جميل محمد السلمان الأيوب الياصجين

عبدالحميد موسى الجماعين الرفايعه

كريمة قبلان مقبل الخرابشة

محمود عبدالله المطلق الحديدي

المهندس مأمون إبراهيم النحلة الحياصات

حنين تيسير العبادي



دلة سفهان العميان

سارة سليم الرواحنة

سمر سلامة مهاوش الدعجة

صادق محمد أحمد الناطور

صفا محمود محمد العزة

ليلى محمود الأسمر

محمد عبدالرحمن علي عابد



إنا لله وإنا إليه راجعون .

تم نسخ الرابط





