السبت 31-10-2020
الوكيل الاخباري

وفيات السبت 31/10/2020

استمرار إغلاق متحف الأردن بعد إصابة موظفين بكورونا

إيعازات حكومية عاجلة بسبب انتشار كورونا

وقف استقبال المراجعين في وزارة الصناعة والتجارة

جرش: إغلاق مركز صحي بعد إصابتين بكورونا

أسعار الذهب السبت 31/10/2020

انخفاض على درجات الحـرارة

رفع العزل عن بلدة النعيمة في اربد يدخل حيز التنفيذ

الجيش الابيض في الاردن ... مواجهة حقيقية لخطر الموت

الهياجنة للوكيل : عدم الالتزام بالتعليمات أدى لتفشي فيروس كورونا




السبت، 31-10-2020 12:01 م

وفيات السبت 31/10/2020

وفيات


- مروان وجيه السعــودي

- عباس حسن منصور

- سليم مبدى عقــلة مرجي

- نصر فائق قنــديل

- انعام محمد عبدالله القريوتي

- وليد محمود عبدالفتاح ناصر

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- عليان سليم الجنيدي


- عادل محمد عامر الشراونة

- محمد عواد العفان

- أحمد محمد يوسف ابوصافية

 

- عقلة حسن بديوي الرجوب


- فاطمة علي رباح

- فايز محمد الحنيطي

- زياد محمود أسعد الناصر

- فؤاد حسيـــن سليمان حسان

- لؤي حسين عبدالحميد الخطيب

- حسين خالد ابوصافية الكسواني

- بثينة حسن شطارة المسالمة

- سلامة فلاح الملاحمة

- عبدالله محمد سالم المصري

 

- هيثــم سلامة حامد المهيرات


- خليـــل محمد التعمري البستنجي


- محمد طه عبـــدالوهاب الشعـــار

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"


 




 

 


 

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