وفيات السبت 31/10/2020

- مروان وجيه السعــودي
- عباس حسن منصور
- سليم مبدى عقــلة مرجي
- نصر فائق قنــديل
- انعام محمد عبدالله القريوتي
- وليد محمود عبدالفتاح ناصر
- عليان سليم الجنيدي
- عادل محمد عامر الشراونة
- محمد عواد العفان
- أحمد محمد يوسف ابوصافية
- عقلة حسن بديوي الرجوب
- فاطمة علي رباح
- فايز محمد الحنيطي
- زياد محمود أسعد الناصر
- فؤاد حسيـــن سليمان حسان
- لؤي حسين عبدالحميد الخطيب
- حسين خالد ابوصافية الكسواني
- بثينة حسن شطارة المسالمة
- سلامة فلاح الملاحمة
- عبدالله محمد سالم المصري
- هيثــم سلامة حامد المهيرات
- خليـــل محمد التعمري البستنجي
- محمد طه عبـــدالوهاب الشعـــار
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"