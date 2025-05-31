وفيات السبت 31-5-2025

خالد محمود عارضة
أحمد جواد أبو أسعد
جهاد سعود منصور الزبن
أسماء محمود عمر يوسف ملكاوي
أحمد سليمان الحوراني
فاطمة جمع محمود كنعان
صالح علي ابراهيم ابو الزينات
زكريا محمد علي الرمادي
عايدة سابا موسى سلامة
إيمان نعمان النتشة
فهد عايش الفياض الحياري
فراس فهد السعدون
محمد محمود محمد المراعبة
إنا لله وإنا إليه راجعون
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