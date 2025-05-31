السبت 2025-05-31 12:36 م
 

وفيات السبت 31-5-2025

البقاء لله
البقاء لله
 
السبت، 31-05-2025 09:53 ص
 علي أحمد علي قويدر الشلبي
خالد محمود عارضة
أحمد جواد أبو أسعد
جهاد سعود منصور الزبناضافة اعلان

أسماء محمود عمر يوسف ملكاوي
أحمد سليمان الحوراني
فاطمة جمع محمود كنعان
صالح علي ابراهيم ابو الزينات
زكريا محمد علي الرمادي
عايدة سابا موسى سلامة
إيمان نعمان النتشة
فهد عايش الفياض الحياري
فراس فهد السعدون
محمد محمود محمد المراعبة

إنا لله وإنا إليه راجعون 
 
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