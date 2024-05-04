وفيات السبت 4/ 5/ 2024

خالد حيدر محيي الدين عبدالشافي
عودة حسين المحيسن
انطون حنا عبد الملاك جبران
رسمي محمود ابوديةاضافة اعلان
جمايل طه مفلح الهملان
فادي جمال عبدالله ابونصار
عبدالوهاب فتحي يونس حوسه
رشدي عبدالرحمن خليل الخطيب
أيمن عدنان الفراحنة
سناء محمود طه ابو حميد
ايمان احمد ياسين الجبالي
عامر سفيان محمد الجعبة
ذيبه حسن ابو ركبه
سعيد عبد القادر رشيد الديراباني
محمد سليم ابو لوحه
حسين حسن عبدالرحيم سليمان
مرزوق عواد الدبوبي
فلاح عليان الحامد
فاطمة يوسف محمد صالح القاق
عبد الحميد احمد قدوره
نصري جميل محمود اسماعيل ضيف الله
عبد ربه عبد الحميد المصاروة
سليمان طاهر الخوالده
علي محمد ذياب الشبول
وائل سليمان طعمه جبرين
انا لله و انا اليه راجعون