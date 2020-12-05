السبت 05-12-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-12-2020 09:52 ص

وفيات السبت 5/12/2020

وفيات


تهاني سلامة سليمان الهلســة

تحسين سليمان العبودي العـلوان

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ريمون خليل قسطندي امسيح


بسام (عصام) ميخائيل نفـــاع

ربيــعه محمد خليل عبنده

 

صبحي جبر العتيبي


رفقي عيسى سالم الهلسه

مفتية جبر محسن الكسواني

سعدي راجح الحسن مقدادي

جريس خليل جريس الوهاب

فاطمة محمد ابراهيم السرابطة

إبراهيم جابر عبدالغني

 

وداد دعسان جابر


حليمة حسن سالم الصلاحات

رمزي (أمجد) خلف الطاهات

مقبولة احمد عبدالله الحجاج

مطلق محمد ابراهيم العوضات

كفاح سلمان محمد لافي

حسين مصطفى بركات الشويات

فؤاد عوده الجمزاوي

ابتهاج حسني حسن أبوحشيش

حمدان ناجي القدومي

احمد محمد الحناينــه

يوسف سالم الراعي

نايف ابراهيم محارب الكــوز

عبدالهادي محمود نايف الوردات

 

احمد حسن الحمد المظافره المناصير

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون " 


 




 

 


 

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