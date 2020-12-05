وفيات السبت 5/12/2020

تهاني سلامة سليمان الهلســة



تحسين سليمان العبودي العـلوان

اضافة اعلان



ريمون خليل قسطندي امسيح



بسام (عصام) ميخائيل نفـــاع



ربيــعه محمد خليل عبنده



صبحي جبر العتيبي



رفقي عيسى سالم الهلسه



مفتية جبر محسن الكسواني



سعدي راجح الحسن مقدادي



جريس خليل جريس الوهاب



فاطمة محمد ابراهيم السرابطة



إبراهيم جابر عبدالغني



وداد دعسان جابر



حليمة حسن سالم الصلاحات



رمزي (أمجد) خلف الطاهات



مقبولة احمد عبدالله الحجاج



مطلق محمد ابراهيم العوضات



كفاح سلمان محمد لافي



حسين مصطفى بركات الشويات



فؤاد عوده الجمزاوي



ابتهاج حسني حسن أبوحشيش



حمدان ناجي القدومي



احمد محمد الحناينــه



يوسف سالم الراعي



نايف ابراهيم محارب الكــوز



عبدالهادي محمود نايف الوردات

احمد حسن الحمد المظافره المناصير

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



