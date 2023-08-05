السبت 05-08-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 05-08-2023 07:12 ص

وفيات السبت 5 / 8 / 2023

انا لله


نهى جميل ابراهيم الحلو 
تيسير مصطفى الحلواني 
 وصيف احمد طه كساب 


 ناصيف يوسف وكيلة 
 زبيدة عبد الرحمن الجمل 
 منى محمود خليل الناشف 

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 ناديا محمد عقل قنيص 
 علي محمد حميد غزلان 
 قاسم محمد قاسم الرفاعي 


 محمد حجازي يونس بدر 
 اسماعيل اسماعيل السلطي 
 خالد كامل مراد 
 جزعة موسى حجازين 


 احمد محمد رجا العودات 
 محمد مفلح الطوال بني خالد 
 فهد احمد عواد الهوادي 
 سليم محمود ناعسة 
 جابر امين عيادة العطيات 


 واجد فهد هزاع الغرير 
 حسين محمد حسن عدوي 
 خولة عبدالعزيز الموازرة 
 نجاح علي يوسف دراوشة 
 بخيتة حسن العشران العجارمة 

 عبدالمعطي عطا الدويك 

انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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