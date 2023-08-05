وفيات السبت 5 / 8 / 2023

نهى جميل ابراهيم الحلو
تيسير مصطفى الحلواني
وصيف احمد طه كساب
ناصيف يوسف وكيلة
زبيدة عبد الرحمن الجمل
منى محمود خليل الناشف
ناديا محمد عقل قنيص
علي محمد حميد غزلان
قاسم محمد قاسم الرفاعي
محمد حجازي يونس بدر
اسماعيل اسماعيل السلطي
خالد كامل مراد
جزعة موسى حجازين
احمد محمد رجا العودات
محمد مفلح الطوال بني خالد
فهد احمد عواد الهوادي
سليم محمود ناعسة
جابر امين عيادة العطيات
واجد فهد هزاع الغرير
حسين محمد حسن عدوي
خولة عبدالعزيز الموازرة
نجاح علي يوسف دراوشة
بخيتة حسن العشران العجارمة
عبدالمعطي عطا الدويك
انا لله و انا اليه راجعون