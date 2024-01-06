السبت 06-01-2024
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قوات الاحتلال تقتحم البلدة القديمة في نابلس واندلاع اشتباكات مع مقاومين

السبت، 06-01-2024 06:10 ص

وفيات السبت 6/ 1/ 2024

انا لله


 نايف خليل عثمان عثمان الديراباني 
 نايفة احمد حمد دنون 
 عبدالله يوسف خلاوي ابودية 
 جبريل عيسى المقوسي 

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 سمير محمود الحجاوي 
 توفيق محمد غياض الحمايده 
 محمد عارف زرقية 
 عزت محمود سليمان العمله 


 جليلة قاسم الاحمد القصراوي 
 خيري محمود خليل شقديح 
 وداد اسحاق دعنا 


 محمد نبيل علي طوقان 
 ساره حمد الفلاح العدوان 
 رسمي محمد محمود مفارجه 
 محمد صلاح محيي الدين جبر 


 حليمة العبد ابراهيم حسين 
 ماجد محمد علي عثمان 
 محمد عبدالله محسن الهباهبه 
 عودة معروف سليم ابو غنيم 
 ناصر علي محمد عليان 


 عدنان يونس عبدالباري 
 حمده محمد احمد دواغره 
 نوال عيسى مصطفى الحلو 




انا لله و انا اليه راجعون 


 




 

 


 

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