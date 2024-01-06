وفيات السبت 6/ 1/ 2024

نايف خليل عثمان عثمان الديراباني
نايفة احمد حمد دنون
عبدالله يوسف خلاوي ابودية
جبريل عيسى المقوسي
سمير محمود الحجاوي
توفيق محمد غياض الحمايده
محمد عارف زرقية
عزت محمود سليمان العمله
جليلة قاسم الاحمد القصراوي
خيري محمود خليل شقديح
وداد اسحاق دعنا
محمد نبيل علي طوقان
ساره حمد الفلاح العدوان
رسمي محمد محمود مفارجه
محمد صلاح محيي الدين جبر
حليمة العبد ابراهيم حسين
ماجد محمد علي عثمان
محمد عبدالله محسن الهباهبه
عودة معروف سليم ابو غنيم
ناصر علي محمد عليان
عدنان يونس عبدالباري
حمده محمد احمد دواغره
نوال عيسى مصطفى الحلو
انا لله و انا اليه راجعون