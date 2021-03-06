وفيات السبت 6/3/2021

- داود خليل ابو السنــدس
- جريس سلامه سالم الســماوي
- جانيت نيكوغوص هاكوبيــان
- نبيلة احمد فوزي البيــات
- سيتا اسكندر عيسيــان
- ماجد جميل طه نيــروخ
- منيره فريح طاشمان (سير كاترينا)
- خالد احمد خلف الملكاوي
- تيسير رمضان ابوارشيد
- حســن علي عبدالله البديوي العتوم
- عاطــف محمد احمد القاسم البزور
- ايمن شحــادة سعادة
- عبدالرحيم رجا السكارنة
- رنده محمد عيسـى حباق
- أحمد إسماعيــل عرمان
- فرحه عبدالكــريم الرياحي
- عمر سلامة عبدالرحمن العورتاني
- احمد عزام فنخير البدارنه
- نجاح عبدالكريم الخرابشه
- نوفة صالح الدلاهمة
- اسماعيل سلامه عطيه ابوسل
- عائشة سليمان التوتنجي
- مؤمن جهاد سعود الدبس
- فؤاد عبدالعزيز ابو زيد
"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"