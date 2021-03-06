السبت 06-03-2021
الوكيل الاخباري
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%27.5 من متبرعي الدم في الحسين للسرطان أصيبوا بكورونا

العايد ينعى وزير الإعلام الأسبق نبيل الشريف

مقتل أردني في ولاية تكساس

الارصاد لـ الوكيل : المملكة معرضة لاستقبال من 3 الى 5 منخفضات في الفترة القادمة

الأردنيون يترقبون حدثين بارزين

الخصاونة ينعى الوزير الأسبق نبيل الشريف

مناشدة للتبرع بالدم

محافظ العاصمة لـ الوكيل : 277 مخالفة للحظر الشامل لغاية السادسة من صباح اليوم

الوزير والعين الأسبق نبيل الشريف في ذمة الله

ولي العهد يتصدر تويتر

السبت، 06-03-2021 09:25 ص

وفيات السبت 6/3/2021

وفيات


- داود خليل ابو السنــدس

- جريس سلامه سالم الســماوي

- جانيت نيكوغوص هاكوبيــان

- نبيلة احمد فوزي البيــات

- سيتا اسكندر عيسيــان

- ماجد جميل طه نيــروخ

- منيره فريح طاشمان (سير كاترينا)

- خالد احمد خلف الملكاوي

- تيسير رمضان ابوارشيد

- حســن علي عبدالله البديوي العتوم

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- عاطــف محمد احمد القاسم البزور


- ايمن شحــادة سعادة

- عبدالرحيم رجا السكارنة

- رنده محمد عيسـى حباق

- أحمد إسماعيــل عرمان

- فرحه عبدالكــريم الرياحي

- عمر سلامة عبدالرحمن العورتاني

 

- احمد عزام فنخير البدارنه


- نجاح عبدالكريم الخرابشه

- نوفة صالح الدلاهمة

- اسماعيل سلامه عطيه ابوسل

- عائشة سليمان التوتنجي

- مؤمن جهاد سعود الدبس

- فؤاد عبدالعزيز ابو زيد

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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