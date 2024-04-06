السبت 06-04-2024
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السبت، 06-04-2024 09:27 ص

وفيات السبت 6/ 4/ 2024

انا لله


هنية صالح مفلح غرايبة
سعد علي يوسف البابا
فاطمه محمد حسن الفريج الجبور
فارتوهي كوموريان مركرياناضافة اعلان

هند سعد الدين عطية
صالح محمد السكارنة


الهام سكيرجي
إسحق عبد الحكيم احمد الشعراوي
فاروق منير طاهر شاهين
سهام محمد سعيد خصاونه
يعقوب سعيد حسونة الحسيني
حليمه امين محمد الترك


عبدالمجيد احمد سليمان ابو شبيب
محمد خير احمد بانا
عصام عوض علي أحمد السباح
محمد احمد القرنه
احمد عبد الفتاح الحايك
علي متروك حسين حسن المحارمه


نقولا ميخائيل سالم نصار
نعيم عبد الفتاح اللولح
عبدالجبار توفيق محمد البياتي
صفيه محمد ذيب الرفاتي
انصاف سليمان شعبان

جمانة نوري حامد
حياة محمد الشملتي

انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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