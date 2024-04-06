وفيات السبت 6/ 4/ 2024

هنية صالح مفلح غرايبة
سعد علي يوسف البابا
فاطمه محمد حسن الفريج الجبور
فارتوهي كوموريان مركرياناضافة اعلان
هند سعد الدين عطية
صالح محمد السكارنة
الهام سكيرجي
إسحق عبد الحكيم احمد الشعراوي
فاروق منير طاهر شاهين
سهام محمد سعيد خصاونه
يعقوب سعيد حسونة الحسيني
حليمه امين محمد الترك
عبدالمجيد احمد سليمان ابو شبيب
محمد خير احمد بانا
عصام عوض علي أحمد السباح
محمد احمد القرنه
احمد عبد الفتاح الحايك
علي متروك حسين حسن المحارمه
نقولا ميخائيل سالم نصار
نعيم عبد الفتاح اللولح
عبدالجبار توفيق محمد البياتي
صفيه محمد ذيب الرفاتي
انصاف سليمان شعبان
جمانة نوري حامد
حياة محمد الشملتي
انا لله و انا اليه راجعون