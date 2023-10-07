السبت 07-10-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 07-10-2023 06:09 ص

وفيات السبت 7/ 10/ 2023

انا لله


فيلومين سليم نجيب صيداوي
علي إبراهيم أحمد أبوغزاله
نعيم محمد سويد


محمد سالم عبدالفتاح الدويكات
علي خليل الاخرس
محمود ابراهيم الديراوي

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موسى طعمة الفانك
حسين عطا حسين مصلح
زينب جمعة محمود عابد


ايوب طالب البكار العجارمة
هناء عوده احمد السلايطه المناصير
سامي مسند سليمان أبو ريشة


آمنه عبدالمحسن سلمان البراري العجارمة
ليلى موسى حسين النشاش
جمال عارف سعيد بازيان


خلف الجرايره المناصير
سناء محمود عبد الدايم
عبدالله سعود الرضوان الحجاحجة
محمد جهاد احمد ابو حمام


نائلة جودت توفيق أبوغزالة
فوزه عيد هزيم الفليح العجارمة
محمد يوسف ذيب الطويل


هاني زازو بشماف أنفوقة
زياد سليمان عقله عساكرية الدبابنة


شريفة توفيق علي
جمال محمد مطر


انا لله و انا اليه راجعون


 




 

 


 

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