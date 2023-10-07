وفيات السبت 7/ 10/ 2023

فيلومين سليم نجيب صيداوي
علي إبراهيم أحمد أبوغزاله
نعيم محمد سويد
محمد سالم عبدالفتاح الدويكات
علي خليل الاخرس
محمود ابراهيم الديراوي
موسى طعمة الفانك
حسين عطا حسين مصلح
زينب جمعة محمود عابد
ايوب طالب البكار العجارمة
هناء عوده احمد السلايطه المناصير
سامي مسند سليمان أبو ريشة
آمنه عبدالمحسن سلمان البراري العجارمة
ليلى موسى حسين النشاش
جمال عارف سعيد بازيان
خلف الجرايره المناصير
سناء محمود عبد الدايم
عبدالله سعود الرضوان الحجاحجة
محمد جهاد احمد ابو حمام
نائلة جودت توفيق أبوغزالة
فوزه عيد هزيم الفليح العجارمة
محمد يوسف ذيب الطويل
هاني زازو بشماف أنفوقة
زياد سليمان عقله عساكرية الدبابنة
شريفة توفيق علي
جمال محمد مطر
انا لله و انا اليه راجعون