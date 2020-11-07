السبت 07-11-2020
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وفيات السبت 7/11/2020

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السبت، 07-11-2020 09:26 ص

وفيات السبت 7/11/2020

وفيات


حسين محمود سالم العداربة

 

أمل سلامة اسحق العمارين

خلف ناصر عودة حداد

محمود محمد جبر حيف

فؤاد عيسى نجيب قعوار

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محمد احمد الرشيد شاهين


محمود بدوي عبدالحي القريوتي

تواصيف عبدالحافظ ابوهزيم

ياسمين عايد ناصر تادرس

سهام أنطون أمين بطشون


منى ابراهيم جورج حوا

سليمان حامد عودة ابوسبيتان

محمد سالم الهملان

هينري زاقاريان بطرس زاعور

عبدالرحمن يعقوب ابريوش

إبراهيم حسن حسين الحسني

محمد أحمد ذياب البطوش

عبدالفتاح جميل الاخرس

سميحة محمد عبدالقادر ابوشاور

فاطمة عبدالجواد لافي

طه أحمد طه السيد أحمد

رائد صالح خليفة المبيضين

نعيمة عبدالله رباع الديرباني

يزن محمد علي العمري

سليمان اسماعيل محمد عايش

عيد سليمان الجبور العبادي

يوسف أحمد يوسف الخضور

سليمان فالح الحمدان الشوابكة

محمود أحمد عيسى الشبول

محمد حمزة منديل العتوم

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعــون "

 

 


 




 

 


 

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