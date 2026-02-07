وفيات السبت 7-2-2026

السبت 2026-02-07 10:53 ص

السبت، 07-02-2026 08:56 ص
انتقل إلى الرحمة الله تعالى :


طروش حسن الدواهيك ” أم سلطان حجازي”
أحمد نايف المرافي
الشاب المهندس أنس إبراهيم عكاشة
المربي الفاضل عبدالرحيم صالح مراد
عمة الزميل قاسم الحجايا الحاجة “طليقة الصواوية”
الحاجة رضيه محمد أحمد بني عوده
الشاب عيد نافع الحمدان المفلح السعايدة
مديحة أيوب فخري فاخر تيف
والدة العقيد المتقاعد محمد جميل الخطيب
رقية علي حسن غنيمة
سامي يعقوب الضباعين
غسان فرح نصار خلف
مطانيوس ابراهيم عسكر
نصر محمد ابراهيم الذيبه
ياسر عبدالله يوسف حمدان
 
 


