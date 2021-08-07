وفيات السبت 7/8/2021

محمد حسن عمرو الزبن



فاطمة ابراهيــم ابو نواس



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وجيــه حلمــي عبدالحليم الخواجــا



مجدي نعيم الحرباوي



علــي عبداللطيف الصيفي



ليث موسى سالم دبابنــة



يعقوب مفضي سالم عكـــروش



زاهد اديب ابوالراغب



محمود سليمان سريان حتاملة



سعيد علي بني ياسين



محمد سلامة الرشود الخلايلة



توفيق عبدالجليل البياري



زهير اسعد السخني



نوره احمد سعد الهباهبة



جواهر مفلح المبيضين



محمد احمد الخليف المناصــير



سعود عبدالوالي الفيــاض الخليفات



وصفية عبدالله الشلبي



عوني يوسف سعادة الديراباني



فؤاد عودة فرج الله

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "



