السبت 07-08-2021
الوكيل الاخباري

موجة حزن تجتاح تويتر بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز

بدء العمل بأمر الدفاع 32 بالمؤسسات التعليمية خلال أيام

المكسيك في حالة تأهب قصوى بسبب كورونا

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد غداً

وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم بشأن فيضان النيل

تراجع تأثير الكتلة الحارة الأحد

شارع ترابي خطير في جرش

136 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز

تأجيل امتحان الشامل لطالبين بسبب كورونا

السبت، 07-08-2021 11:20 ص

وفيات السبت 7/8/2021

وفيات


محمد حسن عمرو الزبن

فاطمة ابراهيــم ابو نواس

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وجيــه حلمــي عبدالحليم الخواجــا

مجدي نعيم الحرباوي

علــي عبداللطيف الصيفي


ليث موسى سالم دبابنــة

يعقوب مفضي سالم عكـــروش

زاهد اديب ابوالراغب

محمود سليمان سريان حتاملة

سعيد علي بني ياسين

محمد سلامة الرشود الخلايلة

توفيق عبدالجليل البياري

زهير اسعد السخني

نوره احمد سعد الهباهبة

جواهر مفلح المبيضين

محمد احمد الخليف المناصــير

سعود عبدالوالي الفيــاض الخليفات

وصفية عبدالله الشلبي

عوني يوسف سعادة الديراباني

فؤاد عودة فرج الله

 

"إنّا لله وإنّا إليه راجعون "


 




 

 


 

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