السبت 08-06-2024
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السبت، 08-06-2024 06:16 ص

وفيات السبت 8 / 6 / 2024

انا لله


هالة جورج طعمة 
 زهير بابكين سيمونيان
عدلا جريس عيسى السماعين 
عماد داود حسين سمرين اضافة اعلان

 عفاف عبد المجيد الحاج 
 اسامة حبيب قعوار 

 ماسة جورج أبو جضم 
 حسام عزمي عبد القادر الحسن  
عبدالله عبد المجيد المحروق 
 ابتسام شاكر رحال 
 عواطف مصطفى حسين مغربي 
 سوار توفيق شموط 

 رامي رشدي حنضل النتشة 
 احمد عارف توفيق ابوعرابي العدوان 
 مريم محمد مشه
جهاد عبدالفتاح يحيى 
 غالية حسن الغريب 
 جاسر محمد النقلة 

 عمر اسحاق فلاح الاغا 
 أحمد نايف عوده ابوعون 
  عبدالرحمن احمد العتوم 
 هدية عيسى هاكوز 
 مصطفى محمد محمود كنعان
سحر عبد الحفيظ الجعبة 
انا لله و انا اليه راجعون

 




 

 


 

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