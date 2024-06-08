وفيات السبت 8 / 6 / 2024

هالة جورج طعمة
زهير بابكين سيمونيان
عدلا جريس عيسى السماعين
عماد داود حسين سمرين اضافة اعلان
عفاف عبد المجيد الحاج
اسامة حبيب قعوار
ماسة جورج أبو جضم
حسام عزمي عبد القادر الحسن
عبدالله عبد المجيد المحروق
ابتسام شاكر رحال
عواطف مصطفى حسين مغربي
سوار توفيق شموط
رامي رشدي حنضل النتشة
احمد عارف توفيق ابوعرابي العدوان
مريم محمد مشه
جهاد عبدالفتاح يحيى
غالية حسن الغريب
جاسر محمد النقلة
عمر اسحاق فلاح الاغا
أحمد نايف عوده ابوعون
عبدالرحمن احمد العتوم
هدية عيسى هاكوز
مصطفى محمد محمود كنعان
سحر عبد الحفيظ الجعبة
انا لله و انا اليه راجعون