وفيات السبت 9/1/2021

صابر يوسف سعيد ابولاوي

فيصل علي محمد القضــاه

حميد محمود سعيد دغجوقــة



نايف سلامه عيسى عباسي



احمد محمود عبدالقادر الخالــدي



حنا عيسى العقله المشــربش



تركيه (سميره) يوسف سمور طاشــمان



سعاد جورج حنا حداد



سعدى حبيب عبدالله ايــوب



مروان جريس يطرس جبجي



فتحي عبدالمجيد حنفية



عماد عيسى الثويران الملكاوي



بكر ابراهيم محمد المرموري



صالح خليل احمد المبسلــط



عزمي يوسف حسين الكسواني

اضافة اعلان



كوثر محمود شــرف



صبري محمد عبد زيد الكيـلاني



محمد عارف سعود جماحنه



عادل معروف محمد الحـوراني



شاكر محمود سعادة



محمد خليل محمد ابوغليون



محمد حسين جبعيتي

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



