السبت 09-01-2021
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وزير الصحة يكشف عن تطور جديد هام في التعامل مع فيروس كورونا

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أسعار الذهب السبت 9/1/2021

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أجواء باردة نسبيا .. السبت

كندا تسجل 71 وفاة و 6837 إصابة جديدة بكورونا

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السبت، 09-01-2021 08:48 ص

وفيات السبت 9/1/2021

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صابر يوسف سعيد ابولاوي

 

فيصل علي محمد القضــاه

 

حميد محمود سعيد دغجوقــة

نايف سلامه عيسى عباسي

احمد محمود عبدالقادر الخالــدي

حنا عيسى العقله المشــربش

تركيه (سميره) يوسف سمور طاشــمان

سعاد جورج حنا حداد

سعدى حبيب عبدالله ايــوب

مروان جريس يطرس جبجي

فتحي عبدالمجيد حنفية

عماد عيسى الثويران الملكاوي

بكر ابراهيم محمد المرموري

صالح خليل احمد المبسلــط

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كوثر محمود شــرف


صبري محمد عبد زيد الكيـلاني

محمد عارف سعود جماحنه

عادل معروف محمد الحـوراني

شاكر محمود سعادة

محمد خليل محمد ابوغليون

محمد حسين جبعيتي

 

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون"



 




 

 


 

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