الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية

زين عوض ونجوى كرم تشعلان المسرح الجنوبي في مهرجان جرش

الفايز: الوضع السياحي في الأردن صعب

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم الجمعة - أسماء

وفيات اليوم الجمعة 24-9-2021

نشطاء أردنيون يتضامنون مع الطفل محمد في العراق

رئيس البنك الدولي يزور الأردن الأسبوع المقبل

توقع تساقط زخات من المطر اليوم الجمعة

الجامعة الهاشمية تنظم ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح

جامعة اليرموك تشارك بملتقى الشارقة الدولي للراوي

الجمعة، 24-09-2021 10:05 ص

وفيات اليوم الجمعة 24-9-2021

وفيات ٢



العميد المتقاعد سليم محفوظ مسلم خليلية -أم الحيران


ميرا (سميره)صبحي كرم زوجة نعمه اللحام -ماركا

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سوريا يوسف جوابره ارملة المرحوم ابراهيم خليل جوابره - استراليا


حنه جميل اسعيد ارملة  المرحوم فوزي ركاد عماري - بعد وصول الجثمان من امريكا


جمال (اميل)عازر حجازين - ام الحيران


نبيل رجائي القنبور -جبل النزهة


شاهنده سمير عشيش زوجة احمد عبد العزيز ابو رواع -البقعة


محمد يوسف عريقات -الزرقاء


صبحي رشيد بركات -سحاب


سمير صادق العلي -ابو نصير


احمد فؤاد قنديل العيسة -سحاب


اسعد محمد اللمع-اربد


فؤاد عوده الخلايله -الرصيفة

 

إنا لله وإنا إليه راجعون


 




 

 


 

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