وفيات اليوم الجمعة 24-9-2021

العميد المتقاعد سليم محفوظ مسلم خليلية -أم الحيران
ميرا (سميره)صبحي كرم زوجة نعمه اللحام -ماركا
سوريا يوسف جوابره ارملة المرحوم ابراهيم خليل جوابره - استراليا
حنه جميل اسعيد ارملة المرحوم فوزي ركاد عماري - بعد وصول الجثمان من امريكا
جمال (اميل)عازر حجازين - ام الحيران
نبيل رجائي القنبور -جبل النزهة
شاهنده سمير عشيش زوجة احمد عبد العزيز ابو رواع -البقعة
محمد يوسف عريقات -الزرقاء
صبحي رشيد بركات -سحاب
سمير صادق العلي -ابو نصير
احمد فؤاد قنديل العيسة -سحاب
اسعد محمد اللمع-اربد
فؤاد عوده الخلايله -الرصيفة
إنا لله وإنا إليه راجعون