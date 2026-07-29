أب يدخل السعادة إلى قلب ابنه من ذوي الإعاقة الحركية بمساعدته على أن يعيش المرح واللعب مع أبناء الحي#متداول pic.twitter.com/TtzBH3cbVj— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 29, 2026
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