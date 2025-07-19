أب يضحّي بنفسه ليمنح ابنه حياة سعيدة

الوكيل الإخباري- أب يشاركنا معاناته في الحياة يوميًا ويعلق : لاجل أن يعيش ابني حياة سعيدة سأضحي بنفسي دون تعب

اضافة اعلان

#الوكيل_الاخباري #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/mQH7hEIPkl أب يشاركنا معاناته في الحياة يوميًا ويعلق : لاجل أن يعيش ابني حياة سعيدة سأضحي بنفسي دون تعب ❤️ #الاردن July 17, 2025



