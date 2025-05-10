السبت 2025-05-10 02:22 م
 

أجمل اللحظات.. شاب يرقص في تخرجه ووالده يشاركه الفرح

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من موقح الحدث
 
السبت، 10-05-2025 12:02 م

الوكيل الإخباري-  أجمل ما ستشاهده اليوم.. شاب يرقص في حفل تخرجه، ليشاركه والده الرقص من بين الحضور

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