أجمل اللحظات.. شاب يرقص في تخرجه ووالده يشاركه الفرح

الوكيل الإخباري- أجمل ما ستشاهده اليوم.. شاب يرقص في حفل تخرجه، ليشاركه والده الرقص من بين الحضور

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/cDlXp1nfQw أجمل ما ستشاهده اليوم.. شاب يرقص في حفل تخرجه، ليشاركه والده الرقص من بين الحضور 🥹📷 #سوشال_الوكيل May 8, 2025







