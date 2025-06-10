أضرار شرب الماء وإنت واقف!🥛#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/I9Ls4GRI7t— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 4, 2025
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