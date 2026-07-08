أفضل مشروب على الريق!#متداول #حول_العالم #فيديو_منوع #فيديو #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/mVaxLPxTsd— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 8, 2026
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