أم أثارت الجدل بسبب أسلوبها غير التقليدي في تعليم ابنها السباحة 😰!#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/OvYL9BcWrs— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 30, 2025
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