أم فيل تنقذ صغيرها من تمساح في مشهد مثير!

نال تداولًا واسعا : تمساح كان على وشك افتراس صغير الفيل ، لكن أم الفيل تدخلت وحمته !#سوشال_الوكيل #الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/0tKNlQPgv7— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 16, 2025
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