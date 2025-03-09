أوضح فيديو للكعبة من الداخل#سوشال_الوكيل #فيديو pic.twitter.com/ulzgRwGj3m— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 9, 2025
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