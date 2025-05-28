أول تعليق من ماكرون على صفع زوجته له على متن الطائرة الرئاسية #سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/RspS6cuWiw— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 27, 2025
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