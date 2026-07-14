إزالة جسم غريب من عين بقرة!#متداول #حول_العالم #فيديو_منوع #فيديو #سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/cp3nUnfuyH— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) July 14, 2026
-
أخبار متعلقة
-
الحمار الثالث أثبت أنه يمتلك ذكاء خارق
-
فوائد مذهلة للزنجبيل !
-
مقطع متداول بعنوان: رجل وجد الحل للحفاظ على سيارته من السرقة
-
بالدموع… لاعب منتخب مصر "زيكو" يحكي عن معاناته قبل النجاح: "كنت بنام في الشارع، وبستحمى في المسجد" 🥹💔
-
متداول: طريقة يُقال إنها تساعد من يعاني من الاكتئاب على تحسين المزاج !
-
شخص يشارك: هذا الشيء الذي لا يخبرك به أحد عند امتلاك سيارة فارهة
-
طريقة بسيطة لمعرفة كمية العطر داخل الزجاجة غير الشفافة بدون خدشها أو إتلافها
-
"الكرة اصطدمت بحبل الكاميرا"..لقطة تثير الجدل التحكيمي من مباراة إنجلترا والنرويج في نهائيات كأس العالم