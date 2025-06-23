إسرائيلية تصطدم بعمود خلال هروبها من القصف

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الوكيل الإخباري- فيديو متداول لإسرائيلية وهي تصطدم بعمود لحظة هربها بسبب دوي صفارات الإنذار للتحذير من قصف إيراني

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#اخبار_المشهد #إسرائيل pic.twitter.com/SYyB1P8S1l فيديو متداول لإسرائيلية وهي تصطدم بعمود لحظة هربها بسبب دوي صفارات الإنذار للتحذير من قصف إيراني #المشهد June 22, 2025