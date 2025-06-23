الإثنين 2025-06-23 10:59 ص
 

إسرائيلية تصطدم بعمود خلال هروبها من القصف

يرب
تعبيرية
 
الإثنين، 23-06-2025 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   فيديو متداول لإسرائيلية وهي تصطدم بعمود لحظة هربها بسبب دوي صفارات الإنذار للتحذير من قصف إيراني

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