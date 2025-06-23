إسرائيلية تصطدم بعمود خلال هروبها من القصف

فيديو متداول لإسرائيلية وهي تصطدم بعمود لحظة هربها بسبب دوي صفارات الإنذار للتحذير من قصف إيراني #المشهد #اخبار_المشهد #إسرائيل pic.twitter.com/SYyB1P8S1l— Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia) June 22, 2025
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