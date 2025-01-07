ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير بمكة المكرمة

ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير في إحدى مناطق مكة المكرمة #فيديو #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/RjcEGRRexC— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2025
ارتفاع منسوب المياه في إحدى مناطق مكة المكرمة— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) January 7, 2025
ما شاء الله #متداول #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/ssTl98Knap
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