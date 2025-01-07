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ارتفاع منسوب المياه بشكل كبير بمكة المكرمة

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 08:10 ص

الوكيل الإخباري-   وثق نشطاء مواقع التواصل مشاهد لارتفاع كبير بمنسوب المياه   بحي العكيشية  ومناطق اخرى في مكة المكرمة

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