الأربعاء 2025-07-09 04:11 م
 

اشترى الوالدان كلباً لابنتهما لمساعدتها على تقليل استخدام الهاتف، ولكن النتيجة كانت إدمانهما معًا !

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لقطات من الفيديو
 
الأربعاء، 09-07-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   اشترى الوالدان كلباً لابنتهما لمساعدتها على تقليل استخدام الهاتف، ولكن النتيجة كانت إدمانهما معًا !

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