اب يوثق بمقطع :— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2025
الأطفال يحبون مقتنيات المنزل البسيطة أكثر من ألعابهم، لا تكبدوا أنفسكم عناء الشراء وتحمّل الخسائر المالية، مقتنيات المنزل المملة أكثر جذبًا لهم#سوشال_الوكيل #الوكيل_الاخباري #الاردن pic.twitter.com/Q3XkKv4qU4
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