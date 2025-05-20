الأكثر تداولاً: طفل (7 سنوات) يُبهر الجمهور بتحليله لمباراة الاتفاق وضمك وكأنه مدرب محترف!

الوكيل الإخباري- الأكثر تداولاً : طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يثير تفاعلًا واسعًا بتحليله الرائع والمنطقي لمباراة الاتفاق وضمك، وكأنه مدرب كرة قدم محترف !

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/FhXfDMF40r الأكثر تداولاً : طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يثير تفاعلًا واسعًا بتحليله الرائع والمنطقي لمباراة الاتفاق وضمك، وكأنه مدرب كرة قدم محترف ❤️! #سوشال_الوكيل May 19, 2025