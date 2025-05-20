الأمير سعود الفيصل يتحدث الفرنسية بطلاقة في مقابلة نادرة.. فصاحة وثقافة تليق بكبار الدبلوماسيين

الوكيل الإخباري- مقطع نادر للأمير سعود الفيصل رحمه الله : يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقه في مقابلة مع أحد القنوات الفرنسية

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/csGNsMj08h مقطع نادر للأمير سعود الفيصل رحمه الله : يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقه في مقابلة مع أحد القنوات الفرنسية ❤️ #سوشال_الوكيل May 19, 2025



