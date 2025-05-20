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الأمير سعود الفيصل يتحدث الفرنسية بطلاقة في مقابلة نادرة.. فصاحة وثقافة تليق بكبار الدبلوماسيين

فافا
الأمير سعود الفيصل
 
الثلاثاء، 20-05-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   مقطع نادر للأمير سعود الفيصل رحمه الله : يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقه في مقابلة مع أحد القنوات الفرنسية

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