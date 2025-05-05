الأمير عبدالله آل سعود يزور طفلة مريضة ويعد بمتابعة حالتها شخصيًا

الوكيل الإخباري- مقطع اليوم وفقط في السعودية : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ال سعود يزور طفلة مصابة بمرض نادر في بيتها ، ويعذها بمتابعة موضوعها شخصيًا ويدعوها لزيارته في منزله بالرياض واللعب مع بناته ، ويعلق : أنا أبوك

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#الاردن #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/vlNuyU3Khg مقطع اليوم وفقط في السعودية : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله ال سعود يزور طفلة مصابة بمرض نادر في بيتها ، ويعذها بمتابعة موضوعها شخصيًا ويدعوها لزيارته في منزله بالرياض واللعب مع بناته ، ويعلق : أنا أبوك 🥹📷📷❤️❤️❤️ #سوشال_الوكيل May 5, 2025



