الاختراع المنتظر : أداة لفتح أكياس الكاتشب بكل سهولة !#سوشال_الوكيل #فيديو_منوع #فيديو pic.twitter.com/tr01LfLpIO— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) June 11, 2025
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