الثلاثاء 2025-05-06 05:57 م
 

الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني

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من موقع الحدث
 
الثلاثاء، 06-05-2025 03:13 م

الوكيل الإخباري- الرئيس السوري أحمد الشرع يستعرض مهاراته في كرة السلة رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني

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