الثلاثاء 2026-07-28 03:43 م

الصين تطبق حظر السباحة ليلًا باستخدام درونز

شصب
من الفيديو
 
الثلاثاء، 28-07-2026 02:43 م

الوكيل الإخباري-   الصين تطبق حظر السباحة ليلًا باستخدام درونز

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